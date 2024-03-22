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Учащиеся из Великих Лук получили премию имени Мусоргского

Учащимся школ искусств из Великих Лук вручили муниципальную премию имени Мусоргского, пишет Luki-News.

Учащиеся из Великих Лук получили премию имени Мусоргского. Фото здесь и далее: Luki-News

Церемония награждения состоялась в рамках 50-го Фестиваля русской музыки. Она была приурочена к 185-летию композитора Модеста Мусоргского. Одни лауреаты хотят поступить в художественное училище, другие – окончить консерваторию и стать известными музыкантами.

Ребята за три года смогли показать высокий уровень профессионализма. Они представляли Великие Луки на областных, всероссийских и международных конкурсах, отметила председатель комитета культуры администрации Великих Лук Елена Савченко.

На торжественной церемонии поблагодарили педагогов выдающихся детей, а в качестве музыкального подарка на сцене выступило профессиональное городское трио.

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