Учащиеся из Великих Лук получили премию имени Мусоргского

18:11, 22 марта 2024, ПАИ

Учащимся школ искусств из Великих Лук вручили муниципальную премию имени Мусоргского, пишет Luki-News.

Церемония награждения состоялась в рамках 50-го Фестиваля русской музыки. Она была приурочена к 185-летию композитора Модеста Мусоргского. Одни лауреаты хотят поступить в художественное училище, другие – окончить консерваторию и стать известными музыкантами.

Ребята за три года смогли показать высокий уровень профессионализма. Они представляли Великие Луки на областных, всероссийских и международных конкурсах, отметила председатель комитета культуры администрации Великих Лук Елена Савченко.

На торжественной церемонии поблагодарили педагогов выдающихся детей, а в качестве музыкального подарка на сцене выступило профессиональное городское трио.