Новую программу представит ансамбль «Псков» сегодня на Фестивале русской музыки

18:04, 22 марта 2024, ПАИ

Концерт ансамбля русской музыки «Псков» под названием «В каждой ноте – вдохновенье» состоится на сцене БКЗ Псковской областной филармонии в рамках 50-го Фестиваля русской музыки сегодня, 22 марта. Он посвящён 225-летию поэта А. С. Пушкина, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа представляет собой музыкальные произведения, вдохновлённые стихотворениями и прозой поэта Александра Пушкина в период ссылки в село Михайловское.

Среди солистов ансамбля «Псков» – заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова. Они исполнят романсы «Я вас люблю», «Однозвучно гремит колокольчик». В программе также прозвучит вальс «По Муромской дорожке», «Романс» композитора Георгия Свиридова, плясовая «Барыня» и другие произведения.

Напомним, фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

С 16 по 25 марта псковичи смогут посетить балет, оперу, послушать духовную музыку, побывать на концертах лучших симфонических оркестров страны. Афишу можно посмотреть здесь.