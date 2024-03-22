В Псковской области замглавы городской администрации подозревается в получении взятки в особо крупном размере

19:34, 22 марта 2024, ПАИ

Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего заместителя главы администрации города Пскова – начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Об этом ПАИ сообщили в СУ СК России по Псковской области.

«По версии следствия, в 2022 году подозреваемый получил от директора коммерческого предприятия автомобиль стоимостью более пяти миллионов рублей в качестве взятки за беспрепятственное и своевременное принятие работ по заключённым муниципальный контрактам. В настоящее время фигурант задержан в процессуальном порядке. Решается вопрос об избрании меры пресечения, проводятся обыски и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления», – подчеркнул старший следователь следственного отдела по городу Пскову СУ СК России по Псковской области старший лейтенант юстиции Андрей Семёнов.

Ранее сообщалось, что СК опубликовал видео задержания Александра Грацкого.