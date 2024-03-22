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Происшествия

Следственный комитет опубликовал видео задержания Александра Грацкого 

Следственный комитет опубликовал видео задержания заместителя главы городской администрации Александра Грацкого. Видео опубликовано в телеграм-канале СУ СК РФ по Псковской области.

В отношении 31-летнего Александра Грацкого возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей в качестве взятки за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между коммерческим предприятием и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.

В настоящее время фигурант задержан в процессуальном порядке, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, проводятся обыски, следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Органами следствия действиям взяткодателя также будет дана надлежащая правовая оценка.

Ранее сообщалось, что замглавы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки.

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