В Усвятах прошёл муниципальный этап школьной Лиги дебатов «Истина»

20:15, 22 марта 2024, ПАИ

В Усвятах прошёл муниципальный этап школьной Лиги дебатов «Истина». Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

Ребята учились ораторскому искусству, ведь подобные мероприятия направлены на формирование культуры ведения дискуссии, а также на повышение интереса молодёжи к актуальным проблемам.

Как отметила координатор проекта дебатов региональной Лиги дебатов «Истина» Юлия Лысова, «Лига дебатов реализуется четвёртый год, проводит её Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов».

«В этом году заявки на участие подали 120 команд из 20 районов Псковской области. Лига дебатов – это игра, в которую играют по правилам международного формата, который подходит именно школьникам и студентам тем, что у него максимально простые правила. Это хорошая возможность научиться говорить и с полной уверенностью отстаивать свою точку зрения и мнение», – сказала Юлия Лысова.

В школьных дебатах участвовали ребята из 8-х и 9-х классов. Одна из команд должна занимать позицию утверждения, другая – позицию отрицания. Какой из команд достанется та или иная позиция, стало известно по итогам жеребьёвки. Надо отметить, что в мероприятии такого формата наши ребята участвовали впервые. Все немного волновались, несмотря на то что к ним готовились. За ходом дебатов следили и эксперты, и зрители – это ученики 10-х и 11-х классов. Волнительно было школьникам, ведь в жюри вошли глава Усвятского района Дмитрий Петров, председатель районного Собрания депутатов Виктор Бонадыченко, начальник управления образования Роман Щагин, общественный помощник уполномоченного по павам ребёнка Марина Колосовская и муниципальный координатор «Навигатора детства» Татьяна Зуева. Оценивая выступления, эксперты были приятно удивлены ораторскими навыками ребят, отмечали умение отвечать и задавать вопросы и работать в команде.

В конце участники команд были награждены сертификатами муниципального этапа, а победившая команда в скором времени будет приглашена на региональный этап – полуфинал Лиги дебатов, который пройдёт в Великих Луках.

«Участвовали в дебатах впервые, нам понравилось! Обсудили вопросы, которые нас волнуют, всё по-взрослому. Но есть к чему стремиться. Иногда мы, конечно, отклонялись от темы, забывали цитаты, которые подготовили заранее. А так всё здорово! С удовольствием приму участие в региональном этапе Лиги дебатов», – сказала член детского общественного совета Анастасия Калинина.