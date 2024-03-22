Очные занятия в ПсковГУ завтра отменены

22:24, 22 марта 2024, ПАИ

Очные занятия в ПсковГУ в субботу, 22 марта, отменены. Об этом пишет телеграм-канал вуза.

«Завтра в Псковском государственном университете объявляется день самостоятельной работы, очные занятия отменяются», – говорится в сообщении.