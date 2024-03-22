Очные занятия в ПсковГУ завтра отменены
Очные занятия в ПсковГУ в субботу, 22 марта, отменены. Об этом пишет телеграм-канал вуза.
«Завтра в Псковском государственном университете объявляется день самостоятельной работы, очные занятия отменяются», – говорится в сообщении.
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