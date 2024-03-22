Трое детей погибли при теракте в «Крокус Сити Холле»

09:27, 23 марта 2024, ПАИ

Трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», следует из данных о госпитализации пострадавших, размещённых на сайте Минздрава Московской области.

В разделе «биологическая смерть» указаны трое детей и двое мужчин. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что всего в больницы доставили 115 человек, из них пятеро – несовершеннолетние.

Напомним, о стрельбе в «Крокус Сити Холле» сообщили вечером 22 марта. Чуть позже стало известно о взрыве и пожаре в здании.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

По данным ЦОС ФСБ России, при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области погибло 40 человек и пострадало более сотни.

Федеральные и региональные власти, правительства ряда стран мира выражают соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».