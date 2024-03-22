Взрыв и стрельба произошли в «Крокус сити холле» в Подмосковье. В здании пожар, есть раненые

20:53, 22 марта 2024, ПАИ

Взрыв и стрельба произошли в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске Московской области, сообщают федеральные СМИ.

По предварительным данным, в здании, где проходил концерт группы «Пикник», произошли взрыв и стрельба, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным РИА Новости, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. После этого эти люди бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар.

Идёт эвакуация людей. Сотрудники силовых ведомств были подняты по тревоге и направились в концертный зал.

На месте работают все оперативные службы. Информация о произошедшем уточняется.