Взрыв и стрельба произошли в «Крокус сити холле» в Подмосковье. В здании пожар, есть раненые
Взрыв и стрельба произошли в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске Московской области, сообщают федеральные СМИ.
По предварительным данным, в здании, где проходил концерт группы «Пикник», произошли взрыв и стрельба, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По данным РИА Новости, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. После этого эти люди бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар.
Идёт эвакуация людей. Сотрудники силовых ведомств были подняты по тревоге и направились в концертный зал.
На месте работают все оперативные службы. Информация о произошедшем уточняется.
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