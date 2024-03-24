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Потепление прогнозируют на Северо-Западе на следующей неделе

Какой будет погода на Северо-Западе России на следующей неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

Потепление прогнозируют на Северо-Западе на следующей неделе. Фото: ПАИ

В начале недели на Северо-Западе местами пройдут небольшие осадки. Столбики термометров даже на юге региона не поднимутся выше +2…+7 градусов. Затем сюда станет пробиваться атлантический циклон. В четверг – пятницу на фоне небольших дождей на севере региона потеплеет до 0…+5 градусов, на юге – до +8…+13 градусов.

В Санкт-Петербурге в начале недели дневная температура составит +3…+6 градусов, в середине недели станет на 3–4 градуса теплее. В конце периода ожидаются ливни и потепление до +10…+13 градусов.

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