Потепление прогнозируют на Северо-Западе на следующей неделе
Какой будет погода на Северо-Западе России на следующей неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».
В начале недели на Северо-Западе местами пройдут небольшие осадки. Столбики термометров даже на юге региона не поднимутся выше +2…+7 градусов. Затем сюда станет пробиваться атлантический циклон. В четверг – пятницу на фоне небольших дождей на севере региона потеплеет до 0…+5 градусов, на юге – до +8…+13 градусов.
В Санкт-Петербурге в начале недели дневная температура составит +3…+6 градусов, в середине недели станет на 3–4 градуса теплее. В конце периода ожидаются ливни и потепление до +10…+13 градусов.
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