МЧС напоминает псковичам о запрете выхода на лёд

21:20, 24 марта 2024, ПАИ

О запрете выходить на лёд напомнило псковичам ГУ МЧС России по Псковской области.

«Выход на такой лёд крайне опасен, поскольку человек рискует сразу провалиться в воду. А выбраться обратно на него очень сложно: края полыньи обламываются и крошатся под тяжестью тела», – говорится в сообщении.

Особенно внимательными просят быть псковских родителей и призывают их следить за детьми, запретить шалить у воды и рассказать о правилах безопасности.

В случае происшествия необходимо звонить по номеру 112.