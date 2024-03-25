Команды Псковской области стали призёрами окружных соревнований школьной баскетбольной лиги
Команды Псковской области стали призёрами чемпионата Северо-Западного федерального округа школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет», который прошёл в Пскове с 19 по 23 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе турнира.
Напомним, что ранее команды юношей из Псковского технического лицея и девушек из Локнянской школы прошли в полуфинал соревнований.
Псковские юноши проиграли команде из Ленинградской области в полуфинале со счётом 32:72. Однако в матче за третье место местным спортсменам удалось добиться успеха и обыграть баскетболистов из Санкт-Петербурга – 61:53.
Девушки из Локни уступили спортсменкам из Калининградской области в полуфинале чемпионата. В матче за третье место в упорной борьбе они смогли обыграть баскетболисток из Ленинградской области с отрывом в одно очко – 60:59.
Отметим, что команда девушек из Островского района заняла 11-е место на соревнованиях, а юноши из великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской вошли в семёрку лучших команд.
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Команды Псковской области стали призёрами окружных соревнований школьной баскетбольной лиги