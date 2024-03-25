Генеральная репетиция парада Победы в Москве состоится 5 мая

12:07, 25 марта 2024, ПАИ

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади в Москве состоится 5 мая, сообщили в Кремле.

Она, как правило, в точности повторяет саму праздничную программу. В этот день на улицы выходят огромные колонны военнослужащих, курсантов и представителей силовых ведомств, боевая техника, в небе появляются участники воздушного парада.

Происходящее называют мини-парадом.