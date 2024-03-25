Генеральная репетиция парада Победы в Москве состоится 5 мая
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади в Москве состоится 5 мая, сообщили в Кремле.
Она, как правило, в точности повторяет саму праздничную программу. В этот день на улицы выходят огромные колонны военнослужащих, курсантов и представителей силовых ведомств, боевая техника, в небе появляются участники воздушного парада.
Происходящее называют мини-парадом.
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