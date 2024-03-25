28 школьников из Псковской области принимают участие в международном форуме «Шаг в будущее»

13:31, 25 марта 2024, ПАИ

28 школьников и десять педагогов из различных муниципалитетов Псковской области принимают участие в международном форуме научной молодёжи «Шаг в будущее», который проходит в Москве на базе 14 научно-исследовательских институтов и 13 университетов с 23 по 30 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В отборочном этапе – региональных конференциях – принимали участие порядка 100 человек. Самые сильные участники рекомендуются на международный форум. «В этом году для нас уникальный случай – за 27 лет существования программы у Псковской области самая большая делегация», – рассказала заместитель директора, заведующая сектором по организационно-массовой работе центра одарённых детей и юношества Светлана Степанова.

На церемонии открытия школьники Максим Яковлев из Пушкинских Гор и Софья Мартынова из Пскова получили научную стипендию программы «Шаг в будущее» имени академика К. С. Колесникова. Эту награду выдают тем участникам, которые в предыдущем году получили на неё рекомендацию, а в этом году приехали на форум с усовершенствованным проектом.

Сегодня псковская делегация посетит мастер-классы от ведущих университетов страны. В следующие два дня состоится заседание секций, на которых участники обменяются опытом подготовки проектов.

Напомним, в прошлом году на этом международном форуме Псковская область получила кубок первой степени в конкурсе команд за «Научно-технологический кубок России».