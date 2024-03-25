Калининградцы изучают опыт псковских ТОС

13:29, 25 марта 2024, ПАИ

Семинар по обмену опытом в сфере развития территориального общественного самоуправления в Калининградской области проходит в Пскове в понедельник, 25 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

К присутствующим обратилась начальник управления по местному самоуправлению правительства Псковской области Елена Тимашова.

Перед гостями из регионов выступают директор общенациональной ассамблеи ТОС Захарий Юдин. Он рассказывает о роли ТОС в развитии гражданского общества и его институтов на территориях муниципальных образований, механизме взаимодействия с местным сообществом, органами местного самоуправления и органами государственной власти.

Кроме того, на семинаре представители псковских ТОС рассказывают о своём опыте работы, развитии ТОС в регионе, а также дают практические советы по продвижению ТОС в соцсетях.

Ранее сообщалось, что псковичи могут подать заявки ​на конкурс проектов ТОС.

Напомним, опыт Псковской области по работе с ТОС признан лучшим в России. Сегодня в Псковской области функционирует более 570 ТОС, в 2018 году их было только два.