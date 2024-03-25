Игорь Иванов: Труд работников культуры наполнен вдохновением и любовью к искусству

13:44, 25 марта 2024, ПАИ

С Днём работника культуры России от имени Псковского областного совета профсоюзов и профсоюзного движения региона поздравил псковичей председатель облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Ваш труд наполнен творчеством, вдохновением и любовью к искусству. Именно благодаря вам наш мир становится ярче и насыщеннее. Вы те, кто несёт нам свет, тепло и доброту. Пусть ваше творчество приносит радость и вдохновение всем окружающим!» – подчеркнул Игорь Иванов.

Кроме того, он пожелал работникам культуры креативных идей, новых творческих открытий и достижений в нелёгком, но прекрасном труде.