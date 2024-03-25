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Общество

Контейнеры для ТКО появились в деревне Змеино Невельского района

Контейнерная площадка с координатами 57.96499 – 28.84517 оборудована в деревне Змеино Плисской волости Невельского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.

Контейнеры для ТКО появились в деревне Змеино Невельского района. Фото: пресс-служба «Экопрома»

В деревне находится более 50 домов, в которых проживает порядка 65 человек.

Создание условий для развития современной инфраструктуры по обращению с ТКО – одна из приоритетных задач компании.

Филиал ООО «Экопром» выставил три пластиковых контейнера ёмкостью 1,1 кубометра, вывоз которых включён в график и будет осуществляться в первую и третью пятницы месяца.

Теперь жители и этой деревни смогут цивилизованным способом складировать отходы. С 5 апреля мешковой сбор в этом населённом пункте отменяется.

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