Делегация Калининградской области – о развитии псковских ТОС: Мы хотим перенять этот передовой опыт работы

15:34, 25 марта 2024, ПАИ

Передовым и современным назвали опыт Псковской области в сфере развития территориального общественного самоуправления представители органов местного самоуправления Калининградской области во время семинара по обмену опытом, который проходит в Пскове сегодня, 25 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

«Результат работы региона вдохновляет. Особенно поразило, что Псковская область сделала рывок в области территориального самоуправления за очень короткий срок. Мы ещё в самом начале работы в этом направлении и, как губка, хотим впитать опыт Псковской области», – отметила начальник департамента по работе с органами местного самоуправления министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Наталья Гаевская.

По её словам, Псковская область в сфере территориального общественного самоуправления демонстрирует передовой опыт работы. В 2018 году в регионе только началась активная работа, а на сегодняшний день в Псковской области действует порядка 600 ТОС, и в прошлом году опыт Псковской области по работе с ТОС признан лучшим в России. Отметим, в Калининградской области в настоящее время есть лишь 36 ТОС.

В рамках визита работа калининградской делегации в Псковской области продлится два дня. Сегодняшний день посвящён обсуждению различных аспектов развития территориального общественного самоуправления в двух субъектах, а завтра Калининградская делегация посетит деревню Платишино Красногородского района, где встретится с представителями одноименного сельского ТОС и ознакомится с его работой. Псковские городские территориальные самообразования также презентуют свои практики в области благоустройства и других направлений общественной работы.