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Анна Гончарова: Процесс создания сыра – настоящее волшебство

Как небольшое производство сыра переросло в мастер-классы для туристов, рассказала основательница сыроварни «Сырная застава» Анна Гончарова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, сегодня, 25 марта.

Анна Гончарова. Фото: ПАИ

«Когда я начинала мастер-классы проводить, то развивалась в городе. Я полагала, что буду близко к людям, и это будет востребовано. Вообще плохая история. Нет, людям неинтересно, когда ты им в город привозишь эту деревенскую историю. Людям интересно приехать в деревню, увидеть это место, окунуться в атмосферу», – рассказала гостья радиоэфира.

На проработку технологии для создания мастер-класса ушло довольно много времени, отметила эксперт. «Технология приготовления сыра во время прохождения мастер-класса не вписывается. У меня есть некоторые фокусы, которые позволяют мне ужать технологию сыра в мой мастер-класс. Человек, который приезжает, он не просто всё видит, я заставляю их самих делать. Единственное, что я делаю на мастер-классе, это нагреваю молоко и вливаю в него фермент. Всё остальное делают люди, которые приехали. Они реально делают сами свой сыр», – отметила Анна Гончарова.

По её словам, для многих людей процесс создания сыра – настоящее волшебство. «Когда молоко из жидкого состояния становится твёрдым, и они вот с этим «куском молока» работают, чтобы сделать свой кусочек сыра. Конечно, речь не идёт о какой-то конкретной технологии. Люди приезжают, спрашивают: «Какой мы сегодня будем делать сыр?» Никакой. Усреднённый, это будет усреднённая технология любого сыра... Но, основываясь на вот этой канве, которую я даю на мастер-классе, дома можно дальше заниматься для себя сыроделием», – рассказала основательница сыроварни.

Анна Гончарова отметила, что у неё можно обучиться и самому ремеслу, однако это займёт довольно много времени. «Надо ко мне приехать. Если мы хотим научиться, то это не один день, потому что технология не укладывается в один день. Там же очень много нюансов. То есть за один день ты делаешь болванку... Потом эту болванку нужно превратить в будущем уже в тот сыр, который у тебя запланирован», – отметила гостья радиоэфира.

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