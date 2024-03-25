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Происшествия

Следователи в Новоржевском районе проводят проверку по факту гибели пенсионера в водоёме

Проверку по факту гибели пенсионера в водоёме проводят следователи в Новоржевском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следователи в Новоржевском районе проводят проверку по факту гибели пенсионера в водоёме. Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

24 марта текущего года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в реке Вехно вблизи деревни Вехно Новоржевского района тела 66-летнего местного жителя с признаками асфиксии при утоплении. По данному факту Бежаницкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, мужчина провалился под лёд во время рыбалки.

Следователи проводят проверочные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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