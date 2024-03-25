О проблемах с молоком из-за нехватки сена заявила псковский сыродел

18:15, 25 марта 2024, ПАИ

О проблемах с молоком из-за нехватки сена рассказала основательница сыроварни «Сырная застава» Анна Гончарова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 марта.

«Мы готовы к новому туристическому сезону и готовы с комфортом принять группу из 25–30 человек... Другой вопрос. Готово ли наше сельское хозяйство? В том году сена не было. Невозможно было его собрать… И у нас очень мало молока. Не знаю насчёт всего региона... Я-то думала, куплю молоко, а ошиблась: нет молока. То есть оно есть за большие деньги и очень далеко от меня», – отметила хозяйка сыроварни.

Она пояснила, что, когда животные зимуют с некачественным сеном, это сказывается на качестве молока. «Более 50 % успеха – это качественное сырьё», – уточнила хозяйка сыроварни.

Анна Гончарова подчеркнула, что молока для мастер-классов ей хватит. «Остальные проблемы будем решать по мере их поступления», – добавила она.