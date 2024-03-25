Основательница псковской сыроварни раскрыла секреты продвижения бизнеса

18:20, 25 марта 2024, ПАИ

Секретами продвижения своего бизнеса поделилась основательница сыроварни «Сырная застава» Анна Гончарова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 марта.

«Сейчас, в век информационных технологий, мой основной поставщик туристов – это сайты, которые занимаются привлечением туристов и продажей туристических услуг за какой-то процент», – подчеркнула она, отметив, что туристов также «приносят» «Яндекс. Карты» и «2ГИС».

Предпринимательница заметила, что часто отправляет информацию о своих мастер-классах и условиях сотрудничества в туристические компании. «Кто-то соглашается, кто-то нет, представители каких-то туристических агентств уже были у меня», – рассказала основательница сыроварни.

Анна Гончарова отметила, что порядка 80 % к ней приходят благодаря размещению на портале «Трипстер».

«Это ресурс, которому доверяют сегодняшние туристы, потому что там очень сильно следят за своей репутацией... На самом деле таких каналов много, мне просто порекомендовали такой. Я сама надеюсь, что найду ещё какие-то ресурсы. «Трипстер» берёт большой процент: 25 % они берут за то, что предоставляют услугу размещения... Но они действительно хорошо работают, размещают очень много сами. То есть у тебя нет головной боли: «Как мне разместиться в Сети, чтобы меня нашли туристы?» Они уже знают, где себя разместить, где себя показать, чтобы их нашли обычные люди, туристические компании, гиды», – пояснила она.

Гостья радиоэфира также посоветовала другим предпринимателям регулярно отправлять информацию о себе представителям профильных сайтов и поддерживать связь с людьми, которые занимаются сдачей квартир в аренду.