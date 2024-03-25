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Общество

Около 100 псковичей прошли бесплатное флюорографическое обследование в рамках Дня борьбы с туберкулёзом

Около 100 псковичей присоединились к всероссийской акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, в понедельник, 25 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На территории противотуберкулёзного диспансера Псковской области (Псков, Красноармейская, 16) специалисты проводят бесплатное флюорографическое обследование. Кроме того, каждый житель может присоединиться к этой акции и завтра, 26 марта, с 9:00 до 12:00.

Отметим, что Всемирный день борьбы с туберкулёзом ежегодно отмечается 24 марта. А Псковское региональное отделение Российского Красного Креста в свою очередь традиционно проводит мероприятия по вопросам профилактики туберкулёза.

Ранее сообщалось, что волнообразное снижение заболеваемости туберкулёзом отмечается в Псковской области.

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