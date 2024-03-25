Псковский музей передал фрагменты фрески «Апокалипсис» XVI века Снетогорскому монастырю

19:58, 25 марта 2024, ПАИ

Фрагменты фрески «Апокалипсис» XVI века из собора Рождества Богородицы, внесённого в список ЮНЕСКО, передали сотрудники Псковского музея-заповедника Снетогорскому монастырю. Перед этим музейные реставраторы провели огромную работу по сохранению реликвии, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



















Фреску нашли случайно в ноябре 2015 года при реставрационных работах по замене кровли собора. При попытках убрать от монументальной живописи накопившийся мусор фреска осыпалась и распалась на тысячи мелких фрагментов, рассказала старший научный сотрудник отдела хранения монументальной живописи Ирина Мельникова.

Для спасения росписей в срочном порядке были приглашены художники-реставраторы из Москвы. Они очистили росписи от мусора и собрали все осыпавшиеся фрагменты в коробки, после чего рекомендовали монахиням Снетогорского монастыря передать их на хранение в Псковский музей-заповедник.

Специалисты музея провели ювелирную работу по восстановлению живописи. Им даже удалось подобрать некоторые фрагменты и склеить между собой, отметила Ирина Мельникова.

После фрагменты фрески были переданы Снетогорскому монастырю.

Фреска иллюстрирует фантастические сцены Апокалипсиса из Откровения Иоанна Богослова о конце света. Фреска очень красочная, с миниатюрными изображениями, которые сопровождаются пространными надписями. Композиция большая, длина изображения достигает около шести метров и имеет множество сцен.