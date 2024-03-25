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Общество

Уроженец Петербурга предстал перед судом за три пьяные кражи в Дедовичском районе

Уроженец Санкт-Петербурга предстал перед судом за совершение трёх краж, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что ночью 5 ноября 2023 года подсудимый и ещё один человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украли из автомобиля ВАЗ-21043 в Дедовичах автомагнитолу стоимостью 1500 рублей и скрылись с места преступления.

Ночью 6 ноября, всё так же пребывая в состоянии опьянения, они обокрали другой автомобиль ВАЗ-21043, взяв с собой беспроводные наушники, аккумуляторную батарею, телескопическую удочку с катушкой и две упаковки грунта для рассады на общую сумму 4800 рублей.

7 ноября пьяный петербуржец поссорился с приятелем и решил украсть телефон у его сожительницы. Выяснив отношения с товарищем, подсудимый поднял лежащий рядом с ним телефон и забрав с собой, причинив таким образом ущерб на сумму 7349 рублей.

На судебном заседании мужчина полностью признал вину. Дедовичский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

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