Международный фестиваль циркового искусства «Псковский скоморох» стартует 27 марта

12:19, 26 марта 2024, ПАИ

II Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» пройдёт в Пскове с 27 по 30 марта. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала один из организаторов мероприятия, директор АНО «Псковский цирк «Циркачонок» Ирина Михайлова.

Всего в конкурсе примут участие порядка 60 коллективов из различных городов России, а также из Белоруссии и Латвии.

«Официальное открытие состоится 27 марта. Конкурсные дни для участников пройдут 27 и 28 марта. 29 марта запланированы пресс-конференции жюри, мастер-классы по акробатике, а затем круглый стол с участием членов жюри и руководителями всех коллективов», – рассказала Ирина Михайлова.

Кроме того, 29 марта для всех жителей и гостей Пскова покажут программу «Все любят цирк», а уже 30 марта пройдёт гала-концерт и награждение циркачей.

Отметим, фестиваль-конкурс проводится в области циркового искусства с целью поддержки лучших коллективов и исполнителей, вовлечения молодёжи в сферу циркового искусства и воспитания здорового образа жизни, расширения творческих связей между цирковыми коллективами из разных городов.

Напомним, проект Псковского цирка – Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» в 2023 году стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил грант в размере 500 тысяч рублей.