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Цирковой коллектив из Донецка выступит на фестивале «Псковский скоморох»

Народный цирковой коллектив «Мрия» из Донецкой народной республики выступит на фестивале-конкурсе «Псковский скоморох». Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала один из организаторов мероприятия, директор АНО «Псковский цирк «Циркачонок» Ирина Михайлова.

Цирковой коллектив из Донецка выступит на фестивале «Псковский скоморох». Фото: ПАИ

Гости из Донецка представят два цирковых номера – выступление с халахупами (обручами), а также номер воздушной гимнастики.

Напомним, II Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» пройдёт в Пскове с 27 по 30 марта. В нём примут участие порядка 60 коллективов из различных городов России, а также из Белоруссии и Латвии.

Отметим, проект Псковского цирка – Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» в 2023 году стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил грант в размере 500 тысяч рублей.

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