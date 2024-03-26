Цирковой коллектив из Донецка выступит на фестивале «Псковский скоморох»

12:59, 26 марта 2024, ПАИ

Народный цирковой коллектив «Мрия» из Донецкой народной республики выступит на фестивале-конкурсе «Псковский скоморох». Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала один из организаторов мероприятия, директор АНО «Псковский цирк «Циркачонок» Ирина Михайлова.

Гости из Донецка представят два цирковых номера – выступление с халахупами (обручами), а также номер воздушной гимнастики.

Напомним, II Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» пройдёт в Пскове с 27 по 30 марта. В нём примут участие порядка 60 коллективов из различных городов России, а также из Белоруссии и Латвии.

Отметим, проект Псковского цирка – Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» в 2023 году стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил грант в размере 500 тысяч рублей.