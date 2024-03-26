Псковские артисты завершили запись аудиоспектакля-экскурсии «Прогулка с Курбатовым»

14:44, 26 марта 2024, ПАИ

Запись аудиоспектакля-экскурсии «Прогулка с Курбатовым» завершилась в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Озвучили аудиоспектакль певицы Екатерина Андреева и Елизавета Ковтун, артист театра Сергей Иванов, ведущий Дмитрий Волхонов и заслуженный артист России Сергей Попков.

Маршрут будет пролегать по любимому пешеходному пути писателя и литературного критика Валентина Курбатова, остановки запланированы вблизи наиболее значимых мест в его жизни: областная библиотека (которая сейчас носит его имя), памятник княгине Ольге, Псковский драмтеатр, скамейка, созданная в память о писателе, площадь Ленина и Троицкий собор Псковского кремля.

Доступ к аудиоэкскурсии будет осуществляться через QR-код. Проект реализует Псковская региональная общественная молодёжная организация «Равные возможности» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.