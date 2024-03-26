Какие спектакли в театре кукол пользуются наибольшим успехом, рассказали псковичам

14:59, 26 марта 2024, ПАИ

Около 30 спектаклей, посетителями которых становятся как взрослые, так и дети, проходит в Псковском областном театре кукол в сезон. Об этом сообщила директор культурного учреждения Татьяна Ааб на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 марта.

В репертуаре театра есть старые спектакли, на которые зрители идут с большим удовольствием. Например, интерес к «Красной Шапочке» не теряется с 1999 года. Декорации на представление менялись уже несколько раз, добавила эксперт. «Терем-теремок», который вошёл в репертуар Псковского театра кукол в 2003 году, а также «Петрушка и Колобок» тоже очень полюбились зрителям.

Самые маленькие могут сходить на «Гуси-лебеди», дети постарше предпочитают «Фауста», а «Карнавал животных» любят люди всех возрастов, подчеркнула Татьяна Ааб.

Кроме того, в театр кукол идут не только псковичи, но и туристы, которые покупают билеты на спектакль онлайн, как правило, летом и в новогодние праздники. Среди туристов много гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. «Сейчас есть льготы для многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-инвалидов. Театр должен быть доступным», – сказала гостья медиацентра. Многие посетители Псковского театра кукол возвращаются сюда спустя многие годы и пересматривают спектакли, на которых они были ещё детьми, заключила эксперт.