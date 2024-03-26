Александр Седунов назвал самые востребованные специальности в Псковском политехническом колледже
Самые востребованные специальности в Псковском политехническом колледже перечислил исполняющий обязанности директора колледжа Александр Седунов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
На первом месте по востребованности стоит специальность дизайнера, отметил руководитель колледжа. По его словам, также большой конкурс наблюдается и на специальности графического дизайнера.
«Хочу похвастаться. У нас в этом году наша коллега Наталья Борисовна стала мастером года в Псковской области. Она преподаёт графический дизайн», – рассказал гость радиоэфира.
Александр Седунов подчеркнул, что спросом также пользуются IT-специальности и сетевое администрирование. «Сегодня существует возможность выбрать, что тебе по душе, и поступить», – отметил спикер.
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