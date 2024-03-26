Две премьеры покажет Псковский театр кукол в этом году

16:03, 26 марта 2024, ПАИ

Две премьеры покажет Псковский областной театр кукол для жителей и гостей города в этом году, сообщила директор культурного учреждения Татьяна Ааб на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 марта.

Первая премьера – «Аленький цветочек» режиссёра из Санкт-Петербурга Константина Мухова состоится летом.

Вторую премьеру поставит художественный руководитель Псковского театра кукол Александр Заболотный по произведению Юрия Олеши «Три толстяка». Спектакль пройдёт в ноябре. «Мы стараемся ставить спектакли для детей разных возрастов: старшего и младшего», – отметила эксперт.

Кроме того, уже известна тема новогоднего спектакля – «Там на неведомых дорожках». «Зрители встретятся с нечистью, которая живёт в лесах и болотах. Мы надеемся, что они будут помогать пройти через все дебри и в конце концов отметить Новый год вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой», – заключила Татьяна Ааб.