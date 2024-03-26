Псковичам напоминают о необходимости своевременной оплаты газа

15:45, 26 марта 2024, ПАИ

«Газпром межрегионгаз Псков» напоминает абонентам о необходимости своевременной оплаты газа, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Производить оплату за потребленный газ необходимо до 10 числа месяца, следующего за отчётным. В соответствии с действующим законодательством поставщик вправе ограничить поставку газа злостным неплательщикам.

Оплатить газ без комиссии и передать показания счётчика можно с помощью сервиса «Личный кабинет» или мобильного приложения «Мой газ». Оно доступно в интернет-магазинах App Store («Газ онлайн») и Google Play («Оплата за газ»). Для передачи показаний счётчика без проведения оплаты можно воспользоваться Telegram-ботом компании.