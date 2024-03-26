Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Проблему кадров в сфере гостеприимства обсуждают эксперты из Пскова и Белоруссии

Круглый стол «Кадры для гостеприимства» с участниками из Белоруссии проходит в Пскове во вторник, 26 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Проблему кадров в сфере гостеприимства обсуждают эксперты из Пскова и Белоруссии. Фото здесь и далее: ПАИ

В мероприятии принимают участие представители региональных комитетов по образованию и туризму, участники туриндустрии, делегация из Белоруссии, члены «Женщин бизнеса», преподаватели и обучающиеся Псковского областного института повышения квалификации работников образования.

«Сегодня поговорим о наболевшей проблеме, связанной со сферой гостеприимства и сферой услуг», – отметила заведующий региональным центром профориентации и повышения квалификации кадров среднего образования Псковского областного института повышения квалификации работников образования Яна Разогреева.

Обучение таких специалистов проводит колледж ПсковГУ, Псковский филиал Российской международной академии туризма, а также другие профессиональные образовательные учреждения, сказала она.

К присутствующим также обратилась заместитель председателя комитета по туризму Псковской области Елена Климова. «В очередной раз хочется поблагодарить за то, что сегодня мы поднимаем такую наболевшую тему. Мы видим, что заработная плата не является удерживающим фактором – рядом есть мегаполисы. Считаю, что важным фактором является повышение уровня престижа нашей профессии – необходимо больше о ней говорить», – отметила она.

Кроме того, за последние десять лет туристический поток существенно вырос. В 2023 году он перевалил за 500 тысяч, обратила внимание Елена Климова.

Исполнительный директор «Двора Подзноева» Ирина Гусакова, в свою очередь, подчеркнула, что на сегодняшний день большое количество вакансий в компании закрыто вчерашними студентами.

«Политика нашей организации направлена на то, чтобы создавать условия для вчерашних студентов и заинтересовать их. Практически каждый руководитель плотно работает с каждым студентом, решая все вопросы, в том числе с жильём», – заключила она.

Отметим, что мероприятие проходит в рамках регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 марта 2024

Калининградцы ознакомились с опытом ТОС в Красногородском районе
26 марта 2024

Проблему кадров в сфере гостеприимства обсуждают эксперты из Пскова и Белоруссии
26 марта 2024

«Всё поле белое»: лебединый привал удалось запечатлеть в Бежаницком районе
26 марта 2024

Активная подготовка к предстоящему дорожному сезону ведётся в Псковской области
26 марта 2024

Почему псковские студенты поступают в колледжи, объяснил Александр Седунов
26 марта 2024

Псковский театр драмы предоставляет скидку 27% в честь Дня театра
26 марта 2024

Две премьеры покажет Псковский театр кукол в этом году
26 марта 2024

Деятельность правозащитников в условиях современных вызовов обсудили в Госдуме и регионах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...