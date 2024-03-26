Проблему кадров в сфере гостеприимства обсуждают эксперты из Пскова и Белоруссии

17:19, 26 марта 2024, ПАИ

Круглый стол «Кадры для гостеприимства» с участниками из Белоруссии проходит в Пскове во вторник, 26 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

В мероприятии принимают участие представители региональных комитетов по образованию и туризму, участники туриндустрии, делегация из Белоруссии, члены «Женщин бизнеса», преподаватели и обучающиеся Псковского областного института повышения квалификации работников образования.

«Сегодня поговорим о наболевшей проблеме, связанной со сферой гостеприимства и сферой услуг», – отметила заведующий региональным центром профориентации и повышения квалификации кадров среднего образования Псковского областного института повышения квалификации работников образования Яна Разогреева.

Обучение таких специалистов проводит колледж ПсковГУ, Псковский филиал Российской международной академии туризма, а также другие профессиональные образовательные учреждения, сказала она.

К присутствующим также обратилась заместитель председателя комитета по туризму Псковской области Елена Климова. «В очередной раз хочется поблагодарить за то, что сегодня мы поднимаем такую наболевшую тему. Мы видим, что заработная плата не является удерживающим фактором – рядом есть мегаполисы. Считаю, что важным фактором является повышение уровня престижа нашей профессии – необходимо больше о ней говорить», – отметила она.

Кроме того, за последние десять лет туристический поток существенно вырос. В 2023 году он перевалил за 500 тысяч, обратила внимание Елена Климова.

Исполнительный директор «Двора Подзноева» Ирина Гусакова, в свою очередь, подчеркнула, что на сегодняшний день большое количество вакансий в компании закрыто вчерашними студентами.

«Политика нашей организации направлена на то, чтобы создавать условия для вчерашних студентов и заинтересовать их. Практически каждый руководитель плотно работает с каждым студентом, решая все вопросы, в том числе с жильём», – заключила она.

Отметим, что мероприятие проходит в рамках регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».