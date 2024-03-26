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Общество

Новые образовательные программы запустят в Псковском политехническом колледже

Новые образовательные программы появятся в Псковском политехническом колледже благодаря победе учебного заведения в федеральном конкурсе. Об этом сообщил руководитель колледжа Александр Седунов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, сегодня, 26 марта.

Александр Седунов. Фото: ПАИ

Гость радиоэфира напомнил, что в рамках проекта «Профессионалитет» в колледже создан образовательный кластер «Искусство и креативная индустрия». Для студентов доступны такие образовательные программы, как строительный реставратор, графический дизайнер, дизайн в различных отраслях, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, садово-парковое и ландшафтное строительство, а также технология деревообработки.

«В кластер входят наши замечательные работодатели. Мы благодарны за сотрудничество АНО «Возрождение», которая производит массу реставрационных работ на территории Псковской области. Я очень хотел бы поблагодарить руководителя Изборского музея Наталию Петровну Дубровскую, потому что они тоже входят в наш кластер. Мы видим, что и в Изборском музее, и на других музейных площадках, выпускники этого кластера будут востребованы», – подчеркнул Александр Седунов.

По его словам, партнёрами колледжа в этой программе также являются Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский кооперативный техникум, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсаков, а также ООО «Святобор».

«В этом году будут отремонтированы учебные мастерские на Олега Кошевого. Они будут оснащены новым учебным оборудованием под запросы работодателей и направления, которые им важны. И, соответственно, будут разработаны новые образовательные программы в рамках федерального стандарта «Профессионалитет». Это очень важно и востребовано. Причём мы понимаем, что это дело не одного года», – пояснил руководитель колледжа.

Александр Седунов отметил, что зарплаты выпускников будут зависеть от уровня квалификации. «По той информации, которой мы обладаем, она достаточно приличная, высокая», – заключил он.

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