В Псковской области зарегистрирован первый в 2024 году укус клеща

20:04, 26 марта 2024, ПАИ

Первый в этом году укус клеща зарегистрирован в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

От укуса пострадала 79-летняя пенсионерка из деревни Иваново Великолукского района. Клеща удалили самостоятельно и 21 марта доставили в филиал Псковской областной инфекционной клинической больницы в Великих Луках на исследование.

Лаборатория больницы проверила паразита на наличие ДНК вируса клещевого энцефалита, ДНК клещевого боррелиоза, а также эрлихиоза и анаплазмоза методом ПЦР. Результат оказался отрицательным.