В Псковской области зарегистрирован первый в 2024 году укус клеща
Первый в этом году укус клеща зарегистрирован в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
От укуса пострадала 79-летняя пенсионерка из деревни Иваново Великолукского района. Клеща удалили самостоятельно и 21 марта доставили в филиал Псковской областной инфекционной клинической больницы в Великих Луках на исследование.
Лаборатория больницы проверила паразита на наличие ДНК вируса клещевого энцефалита, ДНК клещевого боррелиоза, а также эрлихиоза и анаплазмоза методом ПЦР. Результат оказался отрицательным.
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