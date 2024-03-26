Бойцы СВО передали подарки гдовским детям

21:26, 26 марта 2024, ПАИ

Подарки от бойцов СВО пришли детям из группы «Капелька» гдовского детского сада № 4, сообщает газета «Гдовская заря».

Отмечается, что накануне 23 Февраля гдовичи отправляли военнослужащим подарки и необходимые вещи, а также поделки и письма маленьких жителей города. Всё собранное привезли в Псков, откуда посылки централизованно отправляются бойцам.

После этого волонтёрское движение «Альфа» поделилось видео, где боец благодарит детей за подарки и присылает им в ответ небольшой сюрприз.

Ранее сообщалось, что жители Пыталовского района сделали более 40 заготовок для блиндажных свечей.