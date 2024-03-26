Бойцы СВО передали подарки гдовским детям
Подарки от бойцов СВО пришли детям из группы «Капелька» гдовского детского сада № 4, сообщает газета «Гдовская заря».
Отмечается, что накануне 23 Февраля гдовичи отправляли военнослужащим подарки и необходимые вещи, а также поделки и письма маленьких жителей города. Всё собранное привезли в Псков, откуда посылки централизованно отправляются бойцам.
После этого волонтёрское движение «Альфа» поделилось видео, где боец благодарит детей за подарки и присылает им в ответ небольшой сюрприз.
Ранее сообщалось, что жители Пыталовского района сделали более 40 заготовок для блиндажных свечей.
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