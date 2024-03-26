Жители Пыталово сделали более 40 заготовок для блиндажных свечей

18:13, 26 марта 2024, ПАИ

Мастер-класс по изготовлению окопных свечей прошёл в музее Дружбы народов в Пыталово сегодня, 26 марта. Его провела волонтёр Инга Ткачёва, сообщает газета «Наша жизнь».

В мастер-классе смогли принять участие все желающие, а материалы для изготовления приготовила Инга Ткачёва. После инструктажа гости музея самостоятельно сделали заготовки. За час удалось сделать более сорока таких заготовок для окопных свечей. Кроме того, дети нарисовали небольшие картинки, которые затем наклеят на свечи.

На следующей неделе планируется провести мастер-класс по созданию заготовок для окопных свечей ещё раз. Для этого всех желающих просят приносить пустые железные банки, которые можно передать в Пыталовский музей Дружбы народов.

Ранее сообщалось, что Печоры присоединились к волонтёрскому движению «Согревая теплом». Вместе с этим мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей состоялся в Опочке, а жители Усвятского района собирают гуманитарную помощь и плетут маскировочные сети для бойцов СВО.