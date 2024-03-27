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Общество

6 из 10 мужчин в Пскове не согласились бы пойти в декретный отпуск вместо жён 

6 из 10 мужчин в Пскове не согласились бы пойти в декретный отпуск вместо жен, сообщает SuperJob. В опросе сервиса участвовали трудоустроенные мужчины, состоящие в браке и планирующие детей, и работодатели.

В Пскове 64% мужчин трудно представить себя в роли отца в декрете: 35% категорически против, еще 29% скорее против. Скорее возможной назвали подобную ситуацию 11%, каждый четвертый однозначно готов уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены.

В целом по стране компаний, где за прошедший год мужчины пользовались правом отпуска по уходу за ребенком до трёх лет, стало меньше: 17% в 2023 году и 12% сейчас.

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