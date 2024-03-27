Задержали ещё одного соучастника нападения на псковских десантников в 2000 году

10:15, 27 марта 2024, ПАИ

Задержали ещё одного соучастника нападения на псковских десантников в 2000 году, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела о вооруженном нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, во время которого погибли 84 военнослужащих, а ещё четверо получили ранения различной степени тяжести.

Совместно с подразделением ФСБ России, УФСБ России по Республике Дагестан и Центром «Э» ГУ МВД России по СКФО по подозрению в совершении преступлений задержали уроженца Дагестана Ислама Бациева.

В ближайшее время ему предъявят обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащего.

Суд заключил Ислама Бациева под стражу.

Также устанавливается роль и действия, совершенные им во время нападения, проверяется его причастность к другим преступлениям, не связанным с расследуемым уголовным делом.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ России и МВД России продолжают устанавливать и других участников банды, причастных к этим преступлениям.

Ранее следователи установили причастность 43 лиц: 24 из них получили длительные сроки заключения, пятерых разыскивают, ещё двух ликвидировали при оказании вооруженного сопротивления. Суды рассматривают уголовные дела в отношении восьми лиц.

Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. В бою погибли 84 псковских десантника, в живых остались шестеро бойцов. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Подробнее об этом бое – в инфографике ПАИ.

День гибели десантников 6-й роты объявлен в Псковской области региональной памятной датой, посвящённой военнослужащим, погибшим при исполнении воинских обязанностей.

Отметим, что в 2020 году подвигу десантников 6-й роты исполнилось 20 лет. К этому событию в регионе был приурочен целый комплекс памятных мероприятий. В региональный День памяти, 1 марта, в торжественных мероприятиях принял участие президент России Владимир Путин.