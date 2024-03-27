День открытых дверей пройдёт в МФЦ Псковской области 29 марта
День открытых дверей пройдёт в МФЦ Псковской области 29 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Росреестра.
Специалисты Псковского Росреестра из отдела государственной регистрации недвижимости смогут ответить посетителям на все интересующие их вопросы.
«Если вам требуется разъяснение, консультация или помощь в сфере государственной регистрации недвижимости, то наши коллеги с радостью помогут вам 29 марта в МФЦ Псковской области (улица Белинского, 77а в Пскове)», – отметили в управлении.
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