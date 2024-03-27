Разговоры о вбросе голосов на выборах президента смешны и ничем не обоснованы - Игорь Сопов

12:54, 27 марта 2024, ПАИ

Разговоры о вбросе голосов на выборах президента смешны и ничем не обоснованы, заявил председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов 27 марта на открытом заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области при Общественной палате региона. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

Игорь Сопов напомнил, что ЦИК РФ подвела итоги голосования на выборах президента 21 марта. «Правда, для нас президентская кампания ещё не окончена, она завершится, когда мы сдадим последние отчётные финансовые документы в конце апреля. ЦИК подведёт по ним итог 28 мая, и вот тогда кампания официально завершится», - уточнил Игорь Сопов.

Несмотря на сложную кампанию, множество мероприятий, которые ей предшествовали, избирательная система России всегда в срок подводит итоги голосования, подчеркнул председатель облизбиркома. Он отметил, что областная избирательная комиссии Псковской области подвела итоги ещё 18 марта.

«Не было никаких споров, судебных разбирательств, вопросов о легитимности, о том, кто победил, кто не победил, - заявил игорь Сопов. - С победой вновь избранного президента Владимира Путина согласились почти все страны, они признали выборы состоявшимися, разговоров о нелигитимности практически не было. Есть попытки доказать, что несколько миллионов голосов приписали. Это смешно и ничем не обосновано. Надо понимать, что когда в Европе и Америке проходят выборы, они там месяцами потом что-то подсчитывают и досчитывают».

По его словам, призывы к протестному голосованию либо к неучастию в предвыборной компании не повлияли на итоги и голосование. «Явка оказалась самой высокой за всё время президентских выборов в России, Владимир Путин набрал абсолютное большинство голосов, - констатировал Игорь Сопов. - Если говорить про Псковскую область: у нас Владимир Путин набрал 84,7%. За него проголосовали 288 тысяч 726 человек. Это самый высокий результат за всю историю проведения выборов президента. На втором месте - Николай Харитонов от КПРФ, у него 5,29%, у Владислава Даванкова - 5,23%, у Леонида Слуцкого - 3,48%».