В СУ СК прокомментировали ход расследования резонансного убийства девочки в Псковской области

12:47, 27 марта 2024, ПАИ

В СУ СК России по Псковской области прокомментировали ход расследования резонансного убийства 11-летней девочки в Порховском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

«В результате следственных действий и оперативных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 24-летний местный житель, который, по предварительным данным, 1 января 2024 года, будучи в состоянии опьянения, встретил ранее знакомую ему девочку на территории деревни Полоное Порховского района, где убил её и скрыл следы преступления, а на следующий день покинул деревню», – прокомментировал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Псковской области Алексей Назаренко.

Напомним, подозреваемый в убийстве девочки задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.