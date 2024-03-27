Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Псковской области

12:01, 27 марта 2024, ПАИ

Следственные органы Следственного комитета России по Псковской области установили причастного к убийству 11-летней девочки в деревне Полоное Порховского района, сообщает пресс-служба СК России.

Продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения и обнаружения тела 11-летней девочки – жительницы деревни Полоное Порховского района.

Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

В результате непрекращающихся следственных действий и оперативных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 24-летний местный житель.

По предварительной версии, 1 января текущего года мужчина в состоянии опьянения встретил знакомую ему девочку на территории деревни Полоное Порховского района, где убил её, скрыл следы преступления, а на следующий день уехал из деревни.

Подозреваемый установлен благодаря слаженным действиям следователей и криминалистов регионального следственного управления, сотрудников отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в Санкт-Петербурге) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета России и ТКУ Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета России при оперативном сопровождении сотрудников ГУУР МВД России и УМВД России по Псковской области.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу, проводятся обыски и выемки, следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор доказательственной базы.

Как шло расследование:

Первое сообщение о том, что 11-летняя Маргарита Антипова 1 января вышла на прогулку и пропала в деревне Полоное Порховского района, появилось 2 января от регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

3 января, по сообщению главы муниципалитета Юрия Семёнова, к поискам присоединились водолазы областной службы спасения, которые обнаружили в реке верхнюю одежду девочки. Поиски девочки проходили постоянно – сообщения о том, что спасатели продолжают исследовать реку, были опубликованы 6 и 9 января.

19 января стало известно, что следователи продолжают расследование уголовного дела, возбуждённого по факту безвестного исчезновения 11-летней девочки. Следователи отрабатывали все возможные версии произошедшего.

25 января начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции рассказал, что к работе присоединились специалисты из Санкт-Петербурга. Тогда Алексей Овсянников подчеркнул, что если поиски не дадут результатов до конца недели, то есть до 28 января, то их будут проводить на всей протяжённости реки Полонки.

31 января члены отряда «ЛизаАлерт» подробно рассказали о том, как проходят поиски ребёнка. «Заявка пришла второго января. Открыла её и поняла: по всем имеющимся вводным мы должны отказать – слишком опасный водоём, слишком низкая температура… Но отказать я не смогла: пропал ребёнок. Команда на поиск набралась быстро. Решили выезжать этой же ночью, чтобы на месте быть к началу светового дня», – отметила руководитель водного направления «ЛизаАлерт» Светлана.

3 февраля в региональном СУ СК сообщили о том, что поиски девочки продолжаются. Следователи устанавливали и допрашивали лиц, которые могли обладать значимой для следствия информацией. В это же время на реке продолжали работать спасатели.

4 февраля стало известно, что Следственный комитет РФ поставил на контроль дело об исчезновении ребёнка.

8 февраля СУ СК России по Псковской области сообщило о том, что в Порховском районе проводятся масштабные мероприятия по поиску пропавшей девочки. Тогда следователи, следователи-криминалисты, полицейские, спасатели областной службы спасения, сотрудники МЧС, УФСИН, Росгвардии, кинологические службы продолжали работать в районе предполагаемого исчезновения ребёнка. Помощь в поисках оказывали сотрудники администрации муниципалитета, Полонской волости и волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».

15 февраля для проверки имеющихся версий исчезновения девочки было назначено проведение молекулярно-генетических и иных экспертиз. Кроме того, руководство следственного управления СК инициировало поисковые мероприятия в соседних субъектах России. Все мероприятия лично контролировал руководитель регионального СУ СК России Пётр Крупеня.

18 февраля пресс-служба УМВД России по региону сообщала, что поиски пропавшей девочки продолжаются.

25 февраля тело ребёнка было обнаружено в окрестностях деревни Полоное.