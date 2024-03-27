Планы на будущее поискового движения «След «Пантеры» обсуждают в медиацентре ПАИ

15:08, 27 марта 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая 30-летию поискового движения «След «Пантеры», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 27 марта.

С какими достижениями организация пришла к своему юбилею и какие планы строит на дальнейшую работу, рассказывают председатель Псковского регионального отделения Поискового движения России, руководитель поисковой организации «След «Пантеры» Анна Шуняева, экс-руководитель организации, член совета организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков и первый руководитель поисковой организации, член совета организации «След «Пантеры» Николай Горбачёв.