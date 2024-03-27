В Великих Луках родители сели за школьные парты, чтобы сдать ЕГЭ

13:17, 27 марта 2024, ПАИ

Великие Луки присоединились к Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», сообщает Luki-News.

Экзамен проходил в гимназии имени Софьи Ковалевской. Родители смогли пройти все процедуры, с которыми сталкиваются одиннадцатиклассники.

По словам депутата Великолукской городской Думы Дмитрия Белюкова, акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» – замечательная возможность увидеть, как на самом деле проходит ЕГЭ. «Ведь не секрет, что у родителей бывают страхи и риски. На самом деле не всё так страшно. Наоборот, ЕГЭ проходит в нашем городе на высоком уровне. Уверен, что и в этом году все пройдёт достойно», – сказал он после участия в акции.

Отметим, что Великие Луки принимают участие в акции в восьмой раз. В этом году на участие в акции уже зарегистрировалось 23 человека.

Добавим, что ЕГЭ по истории в рамках Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» сдавали сегодня в школе № 24 имени Л. И. Малякова в Пскове.