На музейных объектах в Пскове прошёл субботник
27 марта на объектах Псковского музея-заповедника прошёл субботник. Сотрудники музея из разных служб и отделов подготовили музейные территории к весне, сообщили ПАИ в музее.
Музейщики очистили территории Музейного квартала, Псковского кремля, Покровского угла и Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря от мусора и листвы.
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