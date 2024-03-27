На музейных объектах в Пскове прошёл субботник

16:29, 27 марта 2024, ПАИ

27 марта на объектах Псковского музея-заповедника прошёл субботник. Сотрудники музея из разных служб и отделов подготовили музейные территории к весне, сообщили ПАИ в музее.

Музейщики очистили территории Музейного квартала, Псковского кремля, Покровского угла и Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря от мусора и листвы.