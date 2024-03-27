Строительство газопровода для догазификации деревни Филатова Гора началось в Псковском районе

16:42, 27 марта 2024, ПАИ

Строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 2,6 километра для газификации деревни Филатова Гора началось в Псковском районе. Для надёжного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Новые сети позволят газифицировать 80 домовладений. На сегодняшний день в работе газовой компании находится 31 заявка от жителей этого населённого пункта, 29 из них переведены в договоры. Одновременно планируются работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приёму природного газа.

«В настоящее время построен один километр газопровода. Закончить строительство данных распределительных сетей мы планируем в конце мая, затем, после согласования документации, начнём пусконаладочные работы», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.