Перспективы развития сельского туризма и догазификации Псковской области обсудили в Собрании

17:37, 27 марта 2024, ПАИ

Актуальные для Псковской области две федеральные законодательные инициативы рассмотрел комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов. Законопроекты представил коллегам председатель комитета Андрей Козлов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Первая инициатива предлагает правовую возможность сокращения сроков и стоимости проведения газификации. Речь идёт о переходе на одностадийное проектирование технически несложных линейных объектов газоснабжения.

По просьбе Андрея Козлова, своё отношение к предложению законодателей, а также общую оценку реализации в регионе программы газификации высказал руководитель «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Специалист подтвердил эффективность перехода на одностадийное проектирование для сокращения сроков газификации. «Что касается темпов реализации программы, то сразу после вступления в должность я встретился со всеми главами районов и обсудил ситуацию непосредственно в каждом административном районе. Вместе сформировали с учётом «горящих» и первоочередных предложений граждан изменённую программу, которая находится сейчас на подписании у губернатора. Как только она будет подписана, хотя мы уже сейчас темпы наращиваем, мы будем её реализовывать. Моя задача выйти на плановые показатели, которые стоят перед нами», – обозначил задачу Антон Дымов и озвучил конкретные цифры – 3,5 тысячи домовладений в этом году подключить к газу. «Это не подвести к границе, а, непосредственно, чтобы люди получили газ», – уточнил специалист.

Андрей Козлов от лица депутатов поблагодарил руководителя «Газпром газораспределение Псков» за обстоятельный подход к делу и пообещал всестороннюю помощь и поддержку.

Члены комитета единогласно поддержали законодательную инициативу, обратив внимание, что упрощение процедуры проектирования не должно отразиться на качестве и безопасности объектов.

Антон Дымов заверил, что качество не пострадает – все построенные объекты проходят приёмку Ростехнадзора. «Выбрать два из трёх: «быстро, дёшево или качественно» – здесь так не работает. Все три пункта обязательны», – подчеркнул руководитель.

На заседании комитета депутаты также рассмотрели законодательную инициативу о расширении понятия «сельский туризм». Как пояснил Андрей Козлов, в соответствии с действующим законодательством деятельность по оказанию услуг в сфере «сельского туризма» может осуществляться исключительно сельхозтоваропроизводителями, хотя фактически этот сегмент составляет не более 10 % от общего объёма туристических услуг на сельской территории. Изменения в закон «О туристской деятельности в РФ» должны устранить это несоответствие, что позволит дать новый импульс развитию внутреннего туризма на селе и оказывать государственную поддержку работающим в этой сфере предпринимателям.