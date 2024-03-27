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Общество

Вера Емельянова приняла участие в заседании Совета при полномочном представителе президента в СЗФО Александре Гуцане

Основные задачи семейной и демографической политики в Год семьи обсудили на заседании Совета при полномочном представителе президента России в СЗФО Александре Гуцане. Псковскую область представила первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Вера Емельянова приняла участие в заседании Совета при полномочном представителе президента в СЗФО Александре Гуцане. Фото здесь и далее предоставлены пресс-службой полномочного представителя президента России в СЗФО

В этом году в СЗФО запланировано более тысячи мероприятий, в том числе направленных на укрепление семейных ценностей, а также дополнительные меры поддержки молодых и многодетных семей.

На заседании совета отметили, что меры поддержки должны быть направлены на создание полноценной молодой семьи, целью которой должно стать продолжение рода. Обсудили также поддержку участников СВО и их семей, в частности помощь с жильём, образованием, медициной и трудоустройством.

В правительстве напомнили, что на территории Псковской области на протяжении нескольких лет ведётся работа по модернизации учреждений образования и здравоохранения, поддержке материнства и детства. В частности, в прошлом году было принято решение о предоставлении выплаты на погашение жилищного кредита матерям до 25 лет при рождении первого ребёнка. Разрабатываются и новые меры поддержки.

Всего в Псковской области проживает более 73 тысячи семей.

По итогам заседания совета приняли решения, направленные на выполнение поставленных президентом России задач в рамках Года семьи. Также подготовили предложения в формируемый стратегический документ в части демографической и семейной политики России до 2030 года.

Ранее сообщалось, что власти Псковской области намерены остановить демографический спад к 2035 году.

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