Власти Псковской области намерены остановить демографический спад к 2035 году

21:28, 22 января 2024, ПАИ

Власти Псковской области намерены к 2035 году остановить демографический спад, который наблюдается в регионе с середины прошлого столетия, за счёт участия в нацпроекте «Демография», инициированном президентом России Владимиром Путиным. Стимулирование роста рождаемости ведётся за счёт мер социальной поддержи семей с детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по социальной защите Псковской области Ольгу Евстигнееву.

На данный момент рождаемость в Псковской области падает. Кроме того, ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец. При этом треть населения региона на сегодняшний день – это люди пожилого возраста.

По словам главы комитета, благодаря нацпроекту в Псковской области принимаются серьёзные меры поддержки института семьи и детства, которые имеют долгосрочный характер. Власти рассчитывают, что демографический рост начнётся к 2035 году, причём за счёт не только поддержки семей, но и стабилизации социально-экономической ситуации в регионе в целом.

Ольга Евстигнеева отметила, что одна из последних мер поддержки – это акция «Подарок новорождённому», по которой семьям вручаются сертификаты на пять тысяч рублей, которые можно потратить на покупку детских товаров. В регионе также действуют ежемесячные выплаты на третьего ребёнка и последующих детей, размер которых составляет почти 13,5 тысячи рублей. Такая же сумма выплачивается, когда в семье рождается первенец, а также при усыновлении. Ещё одно пособие – ежемесячная выплата на детей: в возрасте от трёх до семи лет включительно на одного ребёнка её размер составляет от 6,7 до 13,5 тысячи рублей.

Кроме того, в Псковской области действует региональный материнский капитал 100 тысяч рублей.

Напомним, с 1 февраля материнский капитал в России будет проиндексирован и составит 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей на второго ребёнка. Таким образом, маткапитал на первого ребёнка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго – на 57,4 тысячи рублей.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены, в первую очередь за счёт грантов. Он также дал совет псковским семьям и подчеркнул, что региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность. Помимо этого, отмечалось, что на социальную поддержку граждан (это 40 видов различных социальных выплат и пособий для порядка 260 тысяч получателей) проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.

Кроме того, сообщалось, что с 1 января 2024 года на всех трудоспособных россиян, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, распространяется возможность бесплатно учиться востребованным профессиям.