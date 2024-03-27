Жильцов многоэтажки спасли сотрудники МЧС при пожаре в Псковской области

18:56, 27 марта 2024, ПАИ

Жильцов многоэтажного дома спасли сотрудники МЧС при пожаре в деревне Хотицы Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Квартира загорелась на седьмом этаже. Огонь охватил шесть квадратных метров. Пожарные эвакуировали из задымлённого подъезда десять человек, а также спасли от огня ещё семь человек, в том числе двоих детей, и домашнее животное.

Открытое горение ликвидировали 13 специалистов и шесть единиц техники, уточнили в пресс-службе.