Жильцов многоэтажки спасли сотрудники МЧС при пожаре в Псковской области
Жильцов многоэтажного дома спасли сотрудники МЧС при пожаре в деревне Хотицы Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Квартира загорелась на седьмом этаже. Огонь охватил шесть квадратных метров. Пожарные эвакуировали из задымлённого подъезда десять человек, а также спасли от огня ещё семь человек, в том числе двоих детей, и домашнее животное.
Открытое горение ликвидировали 13 специалистов и шесть единиц техники, уточнили в пресс-службе.
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